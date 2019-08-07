Konya'da oyuncak ayıdan bomba çıktı: 8 gözaltı

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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yarın boşanıyor mu?

İhanet iddialarıyla gündeme gelen Hilal Altınbilek ilk kez görüntülendi

Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi