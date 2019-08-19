Son Dakika Haberleri: Konya'da oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirilmesi
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Konya'da oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirilmesi

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçta bulunan oyuncak ayının içine gizlenmiş yarım kilo patlayıcının ele geçirilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Konya'da oyuncak ayının içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirilmesi, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçta bulunan oyuncak ayının içine gizlenmiş yarım kilo patlayıcının ele geçirilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltındaki 9 kişiden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Şanlıurfa'ya gönderilirken, 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Suriye uyruklu Halaf Casım Hasan ile Wisam İnad tutuklandı.
Olay
Ereğli ilçesinde 7 Ağustos'ta şüphe üzerinde durdurulan hafif ticari araçta oyuncak ayının içine yerleştirilmiş yarım kilo patlayıcı ele geçirilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Daha sonra yapılan soruşturma ve çalışmalar sonucunda ise terör örgütü YPG/ PKK'nın Türkiye bağlantılarını sağladığı ve olayla ilgisi tespit edilen Ahmed Esvad da yakalanmıştı.
Patlayıcının, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK üyelerince eylem amaçlı gönderildiği tespit edilmişti.
Halaf Casım Hasan isimli şüphelinin, sorgusunda iki ay önce YPG/PKK'ya katıldığını itiraf ettiği, Suriye'deki eğitim kampında örgüt üyelerinden bomba ve makineli silah kullanma eğitimi aldığını söylediği öğrenilmişti.
Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:10 Kaynak: AA
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