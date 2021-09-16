Üye Girişi
Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı - Son Dakika

Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı

16.09.2021 17:06
Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla uygulanan "Tarıma Engel Yok" projesi kapsamında öğrenciler, elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla uygulanan "Tarıma Engel Yok" projesi kapsamında öğrenciler, elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı.

Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulundaki özel öğrenciler için okul bahçesinde hasat programı gerçekleştirildi.

Toprak hazırlığından ürün hasadına kadar tarımsal üretimin bütün aşamalarını uygulamalı olarak uzmanlar eşliğinde yaşayan öğrenciler, bahar aylarında diktikleri biber, patlıcan, salatalık, pepino, bamya, nane, maydanoz, altın çilek, mısır, fasulye, ayçiçeği, karpuz, kavun, bal kabağı, lavanta, domates, süs kabağından oluşan çok sayıda sebzenin hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrencilere toprağın ve bitkinin rehabilite edici etkisinin yanı sıra el becerilerinin de kazandırılması hedeflenen proje kapsamında düzenlenen hasat programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, toprağın herkes için çok kıymetli olduğunu ifade ederek hasat gününde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projeyi 2016 yılından bu yana yürüttüklerini dile getiren Uzbaş, "Verimli bir şekilde programımızı devam ettiriyoruz. Bu örnek projemizi inşallah önümüzdeki süreçte daha da renklendirmeyi, birlikte farklı projeler geliştirmeyi umut ediyoruz. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaktan mutluluk duyarız. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de buradaki konuşmasında, "Eğitime destek noktasında Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz biz bir şey demeden olması gerekeni düşünüp ortaya koyuyorlar. Bütün çalışmalar birlik ve beraberlikle yürüyor. Bu çalışmadan Konya kazanıyor, okullarımız kazanıyor, en önemlisi çocuklarımız, öğrencilerimiz kazanıyor. Bu anlamda destek veren herkese saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı
Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı
Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı
Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Hasat, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu 18:03 Eski Afgan üst düzey yöneticilerin evlerine yapılan baskında milyonlarca dolar nakit ve külçe altın bulundu Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi 17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi 17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı 17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor 17:30 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak 16:45 Diyanet'in gündeminde gıda fiyatlarında yaşanan artış yer aldı! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu 15:53 İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz 15:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz

Son Dakika Haberleri
17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi
17:51 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
17:42 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı
17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
17:29 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor
17:18 Otomobilin çarpması sonucu yavru ayı yaşamını yitirdi
17:06 Roma dönemine ait lahitiyi satmak isterken yakalandılar
17:03 Lazio maçı öncesi Galatasaray'da değişiklik! Feghouli ve Emre Kılınç takımla çalışmalara başladı
Fatih Terim'den sürpriz defans ikilisi! İşte Galatasaray-Lazio maçında ilk 11'ler Fatih Terim'den sürpriz defans ikilisi! İşte Galatasaray-Lazio maçında ilk 11'ler         
18:19
Son Dakika! Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi Son Dakika! Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi         
17:56
Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi         
17:52
Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi         
17:43
Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı         
17:31
Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı         
16:46
Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı         
16:29
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti         
15:49
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti         
15:23
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi         
14:59
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 18:27:29. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da özel öğrenciler elleriyle diktikleri sebzelerin hasadını yaptı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement