Son Dakika Haberleri: Konya'da özel öğrencilerin hasat sevinci
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da özel öğrencilerin hasat sevinci

50 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Tarıma Engel Yok Projesi" kapsamında özel eğitimli öğrenciler, bahar aylarında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katılımı ile dikimini yaptıkları domates, salatalık, biber gibi sebzelerin hasadını gerçekleştirmenin...

Konya'da özel öğrencilerin hasat sevinci, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Tarıma Engel Yok Projesi" kapsamında özel eğitimli öğrenciler, bahar aylarında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katılımı ile dikimini yaptıkları domates, salatalık, biber gibi sebzelerin hasadını gerçekleştirmenin sevincini yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Tarıma Engel Yok Projesi" kapsamındaki özel öğrenciler, bahar aylarında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da katılımı ile diktikleri sebzelerin hasadını yaptı. Konya merkezdeki ve Ereğli'deki 11 okuldan projeye katılan 350 özel eğitimli öğrenci, Büyükşehir Belediyesinin Yaylapınar Fidanlığı'ndaki kendilerine ayrılan alanda bahar aylarında elleriyle dikimini yaptıkları domates, salatalık, biber gibi sebzelerin düzenli olarak bakımını yapmaya devam ediyor. Toprak hazırlığından ürün hasadına kadar bütün aşamaları uygulamalı olarak uzmanlar eşliğinde yaşayan öğrenciler, her bir sebzeyi dalından toplamanın sevincini yaşadı. Projede yer alan özel öğrenciler, toprağın ve bitkinin tedavi ve rehabilite edici etkisinin yanında el becerisi de kazandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sürdürülen proje, engellilerin toplumda kabul edilebilirliğinin artırılması, insanların çevrelerine ve olaylara engellilerin gözüyle bakabilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Ürün hasadına katılan özel eğitimli öğrenciler ise çok mutlu olduklarını söyledi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:24 Kaynak: İHA
Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'ın istifa kararını dünya basını böyle duyurdu Son dakika! Hamile kadına dehşeti yaşayan maganda konuştu: Hamile olduğunu bilmiyordum AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama AK Partili ilçe belediye başkanlarından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:15:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da özel öğrencilerin hasat sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]