Konya'da Özşen çifti, enzim hastası kızlarının tedavi için yardım eli bekliyor - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Ayşegül-Volkan Özşen çifti 2 yaşındaki kızlarının tedavisi için yardım bekliyor.

Özşen çiftinin çocuklarından Buğlem İrem Özşen'e enzim hastası tanısı konuldu.

Kızının 5-6 önce ateşinin yükselmesinin ardından birkaç hastaneye götürdükten sonra enzim hastası olduğunu öğrendiğini aktaran anne Ayşegül Özşen, bu durum karşısında çok üzüldüğünü söyledi.

Ereğli Kaymakamlığı'ndan zaman zaman yardım aldığını dile getiren Ayşegül Özşen, kızının tedavisi için yetkililerden destek isteyerek, "Bize bir el uzatın. Kızımın en iyi noktaya gelebilmesi için çok savaşıyorum, bu savaşımda sizlerin de desteğini bekliyorum." dedi.