Son Dakika Haberleri: Konya'da pancar yüklü tır devrildi
Son Dakika Güncel Konya'da pancar yüklü tır devrildi

Konya'da pancar yüklü tır devrildi

1 saat önce

Konya'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Konya'da pancar yüklü tır devrildi, System.String[]

Konya'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İdris Kılıç idaresindeki 42 GR 379 plakalı pancar yüklü tır, Ömeranlı- Kulu kara yolunun 15'inci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole indi.

Yol kenarına devrilen tırın sürücüsü Kılıç yaralandı.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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