Konya'da pancar yüklü tır devrildi
1 saat önce
Konya'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:08 Kaynak: AA
Konya'da pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre İdris Kılıç idaresindeki 42 GR 379 plakalı pancar yüklü tır, Ömeranlı- Kulu kara yolunun 15'inci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole indi.
Yol kenarına devrilen tırın sürücüsü Kılıç yaralandı.
Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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