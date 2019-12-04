Son Dakika Haberleri: Konya'da pancar yüklü tır devrildi
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da pancar yüklü tır devrildi - Son Dakika

Konya'da pancar yüklü tır devrildi

6 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu karayolu adeta pancar tarlasına döndü.

Konya'da pancar yüklü tır devrildi, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde, pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu karayolu adeta pancar tarlasına döndü.


Kaza, akşam saatlerinde Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu üzeri Aşıklar Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ş. idaresindeki 70 AAL 719 plakalı şeker pancarı yüklü tır kontrolden çıkarak refüje devrildi. Tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yüklü olan pancar yola saçıldı. Kazayı çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde önlem alırken, araç trafiğine kapanan yolu açmak üzere çalışma başlattı. Polis ekiplerinin haber vermesiyle, Ereğli Belediyesi temizlik işleri ekipleri yola saçılan pancarları temizleyerek karayolunu araç trafiğine açtı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı
1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası verildi Otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 05:11:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da pancar yüklü tır devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]