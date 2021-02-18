Konya'da, pandemide eğlence mekanlarına ve içeride yakalananlara 5 milyon TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Konya'da, pandemide eğlence mekanlarına ve içeride yakalananlara 5 milyon TL ceza

Konya'da, pandemide eğlence mekanlarına ve içeride yakalananlara 5 milyon TL ceza

18.02.2021 11:58

Konya'da, pandemide eğlence mekanlarına ve içeride yakalananlara 5 milyon TL ceza?KONYA'da, pandemi döneminde faaliyet yürüttüğü belirlenen 280 eğlence yerine yönelik 980 bin 270 TL ceza kesildi.

Konya'da, pandemide eğlence mekanlarına ve içeride yakalananlara 5 milyon TL ceza

?KONYA'da, pandemi döneminde faaliyet yürüttüğü belirlenen 280 eğlence yerine yönelik 980 bin 270 TL ceza kesildi. Eğlence yerlerine operasyonlarda yakalanan 4 bin 5 kişiye de sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden 4 milyon 135 bin 500 TL ceza yazıldı. Toplamda 5 milyon 115 bin 770 TL ceza uyguladı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 yılının Mart ayında eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanların geçici olarak kapanmasına karar verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de merkeze bağlı ilçelerde açık tutulan eğlence mekanlarına baskın düzenledi. Baskınlarda maske ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği tespit edildi. Bazı iş yerlerinde polisten kaçmak için çatıya açılan tünel bulunurken, bazılarında ise polisin geldiğini görünce çatıya saklananlar oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında 280 eğlence yerine yönelik 980 bin 270 TL, iş yerlerindeki aralarında kadınların da olduğu 4 bin 5 kişiye de sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri için 4 milyon 135 bin 500 TL olmak üzere toplam 5 milyon 115 bin 770 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca iş yeri sahipleri hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereği adli işlem uygulandı.

(

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da, pandemide eğlence mekanlarına ve içeride yakalananlara 5 milyon TL ceza - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayamayan Neftçi Bakü'den beklenmedik hamle! Takımın başına dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu'yu getirdiler
14:23 NATO Liderler Zirvesi Başladı
14:19 Sergen Yalçın ile anlaşamayan Neftçi Bakü'den sürpriz hamle! Dünyaca ünlü eski futbolcu Mutu takımın başına geçti
14:19 NATO Liderler Zirvesi aile fotoğrafıyla başladı! Liderler 2 kritik konuyu ele alacak
14:18 Ekrem İmamoğlu'ndan BELTUR Otel Büyükada müjdesi! Tesis İstanbulluların hizmetine girdi
14:14 Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi! BELTUR Otel Büyükada İstanbulluların hizmetine girdi
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla diplomasi trafiğinde! Önce Macron'la sonra Sunak'la bir araya geldi
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisi! Önce Macron'la sonra Sunak'la görüştü
13:54 Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İsveç kararına ateş püskürdü: Biden aradı, Erdoğan dönüş yaptı
13:50 Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin İsveç kararına sert tepki: Biden aradı, Erdoğan dönüş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 14:39:21. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da, pandemide eğlence mekanlarına ve içeride yakalananlara 5 milyon TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement