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Konya'da park halindeki araçtan para çalan motosikletliler polis takibiyle yakalandı - Son Dakika

Konya'da park halindeki araçtan para çalan motosikletliler polis takibiyle yakalandı

25.12.2021 13:19
Konya'da park halindeki araçtan para çalan motosikletliler polis takibiyle yakalandı

Konya'da camını kırdıkları park halindeki araçtan 45 bin lirayı çalıp kaçan motosikletli 2 hırsız, polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

Konya'da camını kırdıkları park halindeki araçtan 45 bin lirayı çalıp kaçan motosikletli 2 hırsız, polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde park halindeki N.M'ye ait aracın yanına motosikletle gelen 2 kişi, aracın camını kırıp, içeride bulunan 45 bin lirayı alıp kaçtı.

Saniyeler içerisinde gerçekleştirilen hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, hem bu görüntüleri izledi hem de şüphelilerin kullandığı kırmızı renkli motosikletin olay yerinden itibaren 15 kilometrelik gidiş güzergahında bulunan tüm kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerin son bulduğu Çatalhüyük Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüpheliler C.P. ve F.P'yi kısa sürede yakaladı.

F.P'nin hırsızlıktan 3 suç kaydı olduğu ve Küçükçekmece Mahkemesince arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da park halindeki araçtan para çalan motosikletliler polis takibiyle yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da park halindeki araçtan para çalan motosikletliler polis takibiyle yakalandı - Son Dakika
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