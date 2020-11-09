Park halindeki kamyon kundaklandı - Son Dakika

Kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine gelen Konya Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, kamyonun yakılması amacıyla kullanıldığı iddia edilen şişe buldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Makam Sokak'ta park halinde bulunan Hüseyin Can Kuş'a ait 42 ABU 63 plakalı kamyon, yanmaya başladı.

Konya 'da park halindeki kamyon kundaklandı.

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