Konya'da park halindeki kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya 'da park halindeki kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi

Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim