Son Dakika Haberleri: Konya'da park halindeki otomobil yandı
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Konya'da park halindeki otomobil yandı

45 dakika önce

Kulu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Konya'da park halindeki otomobil yandı, System.String[]

Kulu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Kulu ilçe merkezindeki Vergi Dairesi Müdürlüğü yanında park halinde bulunan Mustafa Aktan'a ait 42 BYV 60 plakalı otomobilde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak hızla söndürdü.

Söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İtfaiye, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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