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Konya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Konya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

11.02.2022 15:32
Konya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil, hasar gördü.

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil, hasar gördü.

Karacadağ Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evinin önündeki aracının yandığını fark eden ve söndürmeye çalışan otomobil sahibi Suriye uyruklu Hasan Uveyd, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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Otomobil, Yangın, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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