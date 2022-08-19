Aracın bagaj kapağında, torba içinde bulunan bebeğin annesi aranıyor - Son Dakika
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Aracın bagaj kapağında, torba içinde bulunan bebeğin annesi aranıyor

19.08.2022 13:34

KONYA'da, park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerinde, bez torba içinde bulunan yeni doğmuş kız bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor.

KONYA'da, park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerinde, bez torba içinde bulunan yeni doğmuş kız bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor. Bebeğin, aranan annesi bulunamazsa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne verileceği belirtildi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği görenler, polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen alınan bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hipotermi geçirdiği belirlenen bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Bebeğin hastanedeki tedavisi sürerken, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de annesini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bebeğin ise bir süre hastanede tedavi altında tutulacağı, annesi bulunamadığı takdirde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne verileceği öğrenildi.


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Konya'da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bırakıp terk ettiler Konya'da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bırakıp terk ettiler Aracın bagaj kapağında, torba içinde yeni doğmuş bebek bulundu Aracın bagaj kapağında, torba içinde yeni doğmuş bebek bulundu
Kaynak: DHA

Tatlıcak, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracın bagaj kapağında, torba içinde bulunan bebeğin annesi aranıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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