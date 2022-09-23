Konya'da park halindeki otomobillerden teyp ve hoparlör çaldığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, park halindeki otomobilin sol ön camının kırılarak 2 hoparlörünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen K.B'nin evinde yapılan aramalarda 22 hoparlör ile 7 teyp ve arabalardan çalınan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika