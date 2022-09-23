Konya'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

23.09.2022 15:00
Konya'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Konya'da park halindeki otomobillerden teyp ve hoparlör çaldığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

Konya'da park halindeki otomobillerden teyp ve hoparlör çaldığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, park halindeki otomobilin sol ön camının kırılarak 2 hoparlörünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen K.B'nin evinde yapılan aramalarda 22 hoparlör ile 7 teyp ve arabalardan çalınan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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