Kimliği tespit edilen K.B'nin evinde yapılan aramalarda 22 hoparlör ile 7 teyp ve arabalardan çalınan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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