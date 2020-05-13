Konya'da parklar çocuklarla doldu - Son Dakika

Konya'da, 40 gün sonra sokağa çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar parkları doldurdu. Çocuklar 4 saatlik izinlerini parklarda eğlenerek geçirdi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 4 Nisan'da sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra 11.00-15.00 saatleri arasında verilen izinle dışarıya akın etti. Oyun gruplarında eğlenerek yaşıtlarıyla oyun oynayan çocuklar maskeleriyle günün anısına fotoğraf çektirdi. Anne ve babalarının eşlik ettiği çocuklar güneşli havanın ve parkların tadını çıkarttıklarını söyleyerek, "Uzun sürenin ardından dışarıya çıktık. Bizim için çok iyi oldu. Arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz daha sonra biraz gezeceğiz. Evde canımız sıkılıyor bir süre sonra, şimdi daha güzel oldu. Kısa sürede olsa oyun oynama ve güneşe çıkma şansımız oldu" ifadelerini kullandı.

(İbrahim Yetkin/İHA)