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Konya'da patlama ihbarı ekipleri harekete geçirdi

6 saat önce

- Konya'da patlama ihbarı ekipleri harekete geçirdiKONYA - Konya'da bir binanın çatısından patlama sesi gelmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

- Konya'da patlama ihbarı ekipleri harekete geçirdi

KONYA - Konya'da bir binanın çatısından patlama sesi gelmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken, patlama sesinin nedeni yapılan inceleme ardından netlik kazanacak.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İsmail Habip Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatı katında patlama meydana geldiği ihbarı geldi. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese ulaşırken, itfaiye ekipleri yoğun duman yükselen çatıdaki yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Apartman sakinleri ise ekiplerin çalışmasını izledi. Ekipler tarafından söndürülen yangındaki patlama sesinin nedeninin ise yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Konya'da patlama ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İtfaiye, Polis, Konya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
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