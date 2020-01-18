Konya'da patlayıcı yapımında kullanılan anilin ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da patlayıcı yapımında kullanılan anilin ele geçirildi

6 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nün yakınında patlayıcı yapımında kullanılan 8 litre anilin maddesi bulundu.

Konya'da patlayıcı yapımında kullanılan anilin ele geçirildi, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nün yakınında patlayıcı yapımında kullanılan 8 litre anilin maddesi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesini arayan bir kişi, Meke Gölü civarında patlayıcı olduğunu ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, bölgede bomba imha ekipleri ve dedektör köpeklerle arama başlattı.

Kazı çalışmasında, birer litrelik 8 kavanoz içerisine konulmuş sıvı madde bulundu. İnceleme sonucu sıvının, patlayıcı yapımında kullanılan anilin maddesi olduğu tespit edildi.

Bombalı saldırıda kullanılmak için saklandığı değerlendirilen anilinin konulduğu cam şişelerin üzerinde parmak izi incelemesi yapıldı.

Ele geçirilen malzemeler, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi.

Patlayıcı yapımında kullanılan anilinden ayrıca sentetik boya, kauçuk ve reçine üretimi ile ilaç sanayisinde faydalanıldığı öğrenildi.

Anilin, daha önce İzmir ve Mersin Emniyet Müdürlüklerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarında da ele geçirilmişti.

Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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