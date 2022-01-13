Konya'da patronunu yaralayan Afgan çoban yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Karatay ilçesinde, sürü sahibini bıçakla yaralayıp kaçan Afganistan uyruklu çoban gözaltına alındı.
Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta hayvancılık yapan Ayhan E. (45), yaklaşık bir aydır yanında çalışan Afganistan uyruklu A.Z. (28) ile ahırda tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Z, Ayhan E'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ayhan E'yi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, A.Z'yi merkez Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan arkadaşının yanında gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelinin kimlik belgesinin olmadığı, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Kaynak: AA
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