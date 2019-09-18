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Konya'da paylaşım yapan DEAŞ üyesi yakalandı

1 saat önce

Konya'da geçtiğimiz pazartesi günü "yakında inşallah" ibareli DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Konya'da paylaşım yapan DEAŞ üyesi yakalandı, System.String[]

Konya'da geçtiğimiz pazartesi günü "yakında inşallah" ibareli DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşan bir kişi polis tarafından yakalandı.


Olay, 16 Eylül 2019 Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, DEAŞ Terör Örgütü lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, Konya'da bir kişi üzerinde Arapça "yakında inşallah" ibareli DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile Alaaddin Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaştı. Şahıs polis tarafından yakalandı.


Konya Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "16.09.2019 Pazartesi günü üzerinde Arapça 'Yakında İnşallah' ibareli DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile ilimiz Alaaddin Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan şahıs, 17.09.2019 tarihinde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış olup, şahsın anılan terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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