Konya'da, pazar sabahı sokak kısıtlamasına uyuldu - Son Dakika

Konya'da, pazar sabahı sokak kısıtlamasına uyuldu
22.11.2020 10:25
KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uyulurken, dışarıda sadece KPSS'ye girecek adayların olduğu görüldü.
KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uyulurken, dışarıda sadece KPSS'ye girecek adayların olduğu görüldü.
Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 10.00'da sona erdi. Kısıtlamaya uyulurken, sabah saatlerinde boş kalan sokaklarda saddece KPSS'ye girecek adayların olduğu görüldü. Adaylar, yanlarında bir refakatçiyle saatler öncesinde sınava girecekleri okulların önünde bekleye başladı. Ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonlarına alındı.
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