Konya'da pazarcılar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Konya'da bazı pazarcılar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

Karatay ilçesindeki, "Kadınlar Pazarı" olarak da bilinen Tarihi Melike Hatun Çarşısı'nda esnaflık yapan Bünyamin Kurucu, AA muhabir ile foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen Kurucu, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Mehmet Kaya da yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde de Sahil Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" isimli fotoğraflarını seçti.