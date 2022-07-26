Kaza, saat 10.30'da Dinek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert D. (21)idaresindeki 42 ALG 083 plakalı pikap, Metin Ç. (23) yönetimindeki 59 DT 388 plakası traktörün arkasına bağlı bulunan saman balyası makinesine arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü ile pikap sürücüsü ve pikapta yolcu olan Ayhan G. (13) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da pikap traktöre bağlı saman balya makinesine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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