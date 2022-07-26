Konya'da pikap traktöre bağlı saman balya makinesine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Konya'da pikap traktöre bağlı saman balya makinesine çarptı: 3 yaralı

26.07.2022 13:11
Konya'da pikap traktöre bağlı saman balya makinesine çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki pikabın, aynı istikametteki traktöre bağlı saman balya makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki pikabın, aynı istikametteki traktöre bağlı saman balya makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30'da Dinek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert D. (21)idaresindeki 42 ALG 083 plakalı pikap, Metin Ç. (23) yönetimindeki 59 DT 388 plakası traktörün arkasına bağlı bulunan saman balyası makinesine arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü ile pikap sürücüsü ve pikapta yolcu olan Ayhan G. (13) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da pikap traktöre bağlı saman balya makinesine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da pikap traktöre bağlı saman balya makinesine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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