Konya'da PIKTES Projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de eğitim alan misafir öğrencilere yönelik uygulanan Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında "İlkokul 3 Uyum Sınıfı Kategorisinde" resim ve şiir yarışması düzenlendi.

Konya'da yarışmaya katılarak birinci olan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından ödüllendirildi.

Büyük, öğrenciler ile sohbet ederek başarılarının devamını diledi.

Yarışmada, şiir kategorisinde Muhammed Hassen Hilli ve resim kategorisinde Pedram Karımı birinciliği elde etti.??????????????