Son Dakika Haberleri: Konya'da "pitbull" besleyen iki kişiye toplam 15 bin 604 lira ceza uygulandı
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Konya'da "pitbull" besleyen iki kişiye toplam 15 bin 604 lira ceza uygulandı

3 dakika önce

Konya'da, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen iki kişiye toplam 15 bin 604 lira ceza yazıldı.

Konya'da

Konya'da, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen iki kişiye toplam 15 bin 604 lira ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi İsmail Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi köpek beslenildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Verilen adreslere giden ekipler, el koydukları 2 pitbull cinsi köpeği Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim etti.

Köpekleri besleyen 2 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen "tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek" suçlarından toplam 15 bin 604 liralık idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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