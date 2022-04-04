Konya'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Konya'da piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından kente sahte para getirdikleri ve piyasaya sürdükleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramada sahte olduğu belirlenen 12 bin 200 lira, bir ruhsatsız tabanca, iki pompalı tüfek, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

Alınan ifadelerle şüphelilerin sahte paraları iş yerlerinde bozdurarak, semt pazarlarında harcayarak, akaryakıt istasyonlarında az miktarda yakıt alıp gerçek para üstü alarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Zanlıların piyasaya sürdükleri paranın sahte olduğu anlaşıldığında mağdur rolü yaparak vatandaşların kendilerini ihbar etmesinin önüne geçtikleri öğrenildi.