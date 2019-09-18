Konya'da pkk için keşif yapan sanıkların cezaları belli oldu-arşiv

Konya'da PKK için keşif yapan sanıkların cezaları belli oldu

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 kadın teröristin üzerinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın maç günü keşif fotoğrafları ve görüntülerini çektikleri iddiasıyla tutuklanan 4 sanık hakkında karar verildi. Sanıklardan Mehmet G. ve Abdulmecit Ü.'ye 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 3 yıl ceza alan Hakan T. de adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edilirken, daha önce tahliye olan ve tutuksuz yargılanan Mehmet O. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 Ocak 2019 tarihinde Kocaköy ilçesi Suçıktı Mahallesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristler 'Zinarin Berxwedan' kod adlı Hacire Yılmaz ve 'Zilan Tolhildan' kod adlı Suzan Çelik etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinde ele geçirilen dijital materyallerde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ve stadyumun yakınındaki bir kafeye ait görüntüler tespit edildi. Jandarma, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile irtibata geçerek, 30 Kasım 2018 tarihinde Atiker Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor maçının olduğu gün keşif yapıldığını paylaştı. Keşfin, etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristin bağlantılı olduğu kişiler tarafından yapıldığı bildirildi. Beyaz bir minibüsle stadın yanına gelen şüphelilerin, maç günü nedeniyle görev alan polislerin bulunduğu bölgelere ait fotoğraf ve videolar çektiği kaydedildi.

MİNİBÜS TESPİT EDİLDİ

Bu bilgiler üzerine çalışma başlatan Konya polisi, keşif yapılırken kullanılan minibüsün Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mehmet G. (33) üzerine kayıtlı olduğunu belirledi. Polis, Mehmet G.'nin ekim ve kasım aylarında sık sık Diyarbakır'a gidip geldiğini saptadı. Stat etrafındaki keşfi ise terör örgütü PKKKCK adına yine Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan Mehmet O. (39) ve Hakan T. (28) ile birlikte yaptıkları tespit edildi. Ocak ve Mart aylarında gözaltına alınan Mehmet G., Mehmet O, Hakan T. ile bunlarla bağlantılı olan Abdulmecit Ü. (63), tutuklandı.

BEŞİKTAŞ STADINDAKİ SALDIRI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan 29 sayfalık iddianame, Konya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak suçlarından' dava açıldı. 2016 yılında İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda polise yapılan bombalı saldırının örnek gösterildiği iddianamede şu ifadelere yer verildi

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş Vadofone Stadyumu çıkış kapısına yakın bir noktada çevik kuvvet otobüsü ve TOMA aracının yanında bir araçta ve Maçka Parkı yanında bir canlı bomba olmak üzere yapılan 2 ayrı saldırıda 39 polis ve 7 vatandaş şehit olmuş, 196 polis ve 41 vatandaş olmak üzere 237 kişi yaralandı. Ayrıca bu olaya benzer şekilde 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'nin Talaş ilçesinde askeri servis aracına, 5 ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi binasına yönelik bombalı araçla yapılan saldırıların benzer nitelikte olduğu, çok sayıda vatandaş ve güvenlik görevlisinin bulunduğu, güvenlik güçlerinin toplu hareket ettiği alanlara yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Terör örgütü mensuplarının üzerlerinden çıkan dijital materyallerin içerisinde Konya Büşükşehir Stadyumu çevresinde polis servis araçlarının park edildiği yerler, polislerin toplu olarak bulundukları yerlerin maç hitamına (bitimine) ilişkin olması ve PKKKCK terör örgütünün Beşiktaş stadyumu çevresinde yapılan bombalı saldırı gerçekleştirilmiş olması birlikte değerlendirildiğinde, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda görev alan güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylem öncesi keşif çalışması yapıldığı anlaşılmaktadır.

'POLİS VE ASKERE YÖNELİK KEŞİF ÇALIŞMASI YAPTIM'

İddianamede, tutuklanan Mehmet G.'nin de ifadesine yer verildi. 2013 yılından itibaren Konya'da inşaatlarda çalıştığını belirten Mehmet G., 2018 yılı içinde Diyarbakır Bağlar ilçesinde bulunan bacanağının yanına ziyarete gittiğini ve orada daha önceden tanımadığı 3 kişinin yanına gelerek PKK adına keşif yapmasını söylediklerini ileri sürdü. 3 kişinin dediklerini yapmazsa 3 çocuğunu kaçırıp öldüreceklerini söylediğini iddia eden Mehmet G., ifadesinde, şunları söyledi

Çok korkmuştum ve polise gidip durumu anlattım. Aynı yıl içerisinde evime giderken tanımadığım 3 kişi, yine yanıma gelerek PKK'ya yardım etmem konusunda beni tehdit etti. 2018'in Ekim ayında tarlada gübre atarken ismini Abdulmecit Ü. olarak bildiğim kişi yanıma gelerek bana kendi evinde görüşmek istediğini söyledi. Eve gittiğimde orada daha önce hiç görmediğim iki kadın vardı. Giysileri normaldi ve üzerlerinde tabanca vardı. Bana kendilerini Derya ve Leyla olarak tanıttılar. Kendilerinin PKK'dan geldiklerini, PKK'nın mali sorumlusu 'Hakkı' isimli şahsın kendilerini gönderdiğini, 'Hakkı' isimli şahsın Konya ilinde eylem yapma talimatı verdiğini söyleyip benden Konya ilinden polis ve jandarma noktaları için keşif yapmamı istediler. Ben kabul etmedim, ancak çocuklarımı öldürmekle tehdit ettiler. Ben de kabul etmek zorunda kaldım.

MAÇ GÜNÜ FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKMİŞ

Konya'da oynanan Atiker Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor maçının olduğu gün stat çevresinde keşif çalışması yaptığını da anlatan Mehmet G., Yanıma yeğenim Hakan T.'yi de alarak kiralık bir araçla Konya'ya gittim. Hakan'ın bu olaydan haberi yoktu. Daha sonra ona PKK adına keşif olayını anlatınca, Hakan bu olaya çok sevindi. Hakan PKK'ya sempati duyan birisiydi. Konya'ya geldikten sonra Hakan ile keşif yapmaya başladık. Konya İl Jandarma Komutanlığı etrafında keşif yapıp, birkaç fotoğraf çektik. Konyaspor stadının ve polislerin yoğun olarak bulunduğu bölgenin fotoğraflarını Hakan ile birlikte benim telefonuma çektik. Daha sonra çektiğimiz fotoğrafları karşılaştırdık. Eylem için en iyi yerin Konyaspor stadı ve polislerin maç çıkışı toplanma yeri olarak Hakan ile birlikte karar verdik dedi.

Mehmet G. keşif çalışmasının ardından Diyarbakır'a dönerek çektiğin görüntüleri teslim ettiğini ifade etti.

BAHAR AYLARINDA EYLEM PLANLIYORLARMIŞ

Mehmet G., keşif fotoğraflarını teslim ettikten sonra iki kadının, eylem için Konya'ya geldiklerinde evinde kalacaklarını söylediklerini, evde 20 kişi kaldığını belirtmesi üzerine günlük kiralık ev tutmasını istediklerini söyledi. Eylemin bahar ayında yapılmasının planlandığını anlatan Mehmet G., Kadınlar, beni daha sonra arayacaklarını, eylem planının yaptıktan sonra eylem için kullanılacak malzemeyi, yani 2 adet Kalaşnikof ya da bombayı benimle Konya'ya göndereceklerini, eylemi 2019 yılının bahar aylarında yapacaklarını söylediler. Bu malzemeleri bana gönderdiklerinde, saklayıp saklayamayacağımı sordular. Ben de malzemeleri inşaatlarda saklayabileceğimi söyledim. Diyarbakır'da beklemeye başladım.12 Ocak tarihinde 2 PKK'lı kadın teröristin öldürüldüğünü duydum. Ben de Leyla ve Derya olabileceğini düşündüm. O sırada yanıma Abdulmecit geldi ve hafıza kartına verdiğim 2 PKK'lı kadının çatışmada öldüğünü söyleyip, bu olaydan kimseye bahsetmemem gerektiğini söyledi diye konuştu.

'PKKKCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BİR BAĞLANTIMIZ YOK'

Davanın ilk duruşmasında sanıklardan Mehmet O, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dün görülen davanın son duruşmasına ise tutuklu sanıklar Mehmet G., Hakan T., Abdulmecit Ü. ile birlikte avukatları ve yakınları katıldı. SEGBİS ile bağlanan 3 sanıkta kendilerinin terör örgütü ile herhangi ilişkilerinin olmadıklarını ileri sürdü. Sanıklardan Mehmet G., şunları söyledi Benim törer örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Görüntüleri ben çekmedim. Emniyette verdiği ifadeleri kabul etmiyorum dedi.

Diğer tutuklu sanık Abdulmecit Ü. ise, Ben Türk vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında yaşıyorum. Ben çiftçilikle geçimini sağlayan biriyim. Benim PKKKCK terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Beraatemini talep ediyorum dedi.

Hakkındaki terör örgütü progapandası yaptığı yönündeki suçlamaları kabul etmediğini belirten Hakan T. ise, Ben terör örgütü propagandası yapmadım. Sosyal medya hesabında paylaştığım fotoğraf eskiden kullandığım bir hesaptı. Terör örgütü ile hiçbir alakası olmayan paylaşımdır. Çekilen görüntülerin benimle hiçbir alakası yoktur. PKKKCK ile bir bağlantım yoktur. Suçsuçum. Beraatimi istiyorumdedi.

HAPİS CEZASI ALDILAR

Tutuklu sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet tutuklu sanıklardan Mehmet G. ve Abdulmecit Ü.'ye 'PKKKCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçları sabit olduğundan 6 yıl hapis cezası, sanıkların örgüt üyesi olmayıp, örgüte yardım eden konumunda bulunmaları nedeniyle cezalarının 3 yıla indirilmesine, sanıkların işlediği suçların 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 3'üncü maddesinde sayılan suçlardan olması nedeniyle cezalarının yarı oranında artırılarak 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Hakan T.'ye ise aynı suçtan önce 6 yıl ceza verildi, örgüt üyesi olmadığı ve yardım eden konumunda olduğu için cezası 2 yıla indirildi. Suçun Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olduğu içinde cezası yarı oranında artırılarak 3 yıla çıkarıldı. Ardından da mevcut delil durumu gözönüne alınarak sanığın adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konularak tahliyesine, sanığın 'PKKKCK terör örgütü propagandası yapma suçu'sabit olmadığından beraatine, tutuksuz yargılanan Mehmet O.'nun ise 'PKKKCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçu sabit olmadığından beraatine karar verildi.