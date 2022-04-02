Konya'da PKK/KCK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

02.04.2022 12:26
Konya'da PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması neticesinde, örgütte aktif faaliyet yürüttüğü öne sürülen C.E.H'nin Konya'da olduğunu belirledi.

Harekete geçen polis ekipleri, operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E.H, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Konya, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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