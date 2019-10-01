Son Dakika Haberleri: Konya'da pkk operasyonu: 2 gözaltı
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Konya'da pkk operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

KONYA'da, sosyal medya hesapları aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da pkk operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

KONYA'da, sosyal medya hesapları aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tarık Adil G. ve Seyfettin D. adlı şüphelilerin, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlar yaptıklarını belirledi. Yapılan araştırmalar sonunda da Tarık Adil G.'nin, örgütle bağlantılı olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Mardin delegesi olduğu saptandı. 2 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Konya, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:37 Kaynak: DHA
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