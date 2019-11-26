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Konya'da PKK operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Konya'da PKK operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sosyal medyadan propagandasını yaptığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sosyal medyada propagandasını yaptığı ileri sürülen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerden 3'ü, gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Konya, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:23 Kaynak: DHA
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