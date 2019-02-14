Son Dakika Haberleri: Konya'da PKK Operasyonu: 5 Gözaltı

Konya'da PKK Operasyonu: 5 Gözaltı

51 dakika önce

KONYA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 kişi, gözaltına alındı.

Konya'da PKK Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
KONYA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 kişi, gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:09 Kaynak: DHA

PKK, Konya, Güncel
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