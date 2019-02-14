Konya'da PKK Operasyonu 5 Gözaltı
25 dakika önce
Konya'da PKK operasyonu 5 gözaltıKonya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 kişi, gözaltına alındı.
Konya
'da PKK
operasyonu 5 gözaltı
Konya'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 5 kişi, gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:28 Kaynak: DHA
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