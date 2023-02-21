KONYA'DA PLASTİK FABRİKASI, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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KONYA'DA PLASTİK FABRİKASI, ALEV ALEV YANDI

21.02.2023 11:25
KONYA'DA PLASTİK FABRİKASI, ALEV ALEV YANDI

KONYA'da, plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

KONYA'da, plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Fabrika, kullanılamaz hale geldi.

Selçuklu ilçesine bağlı Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 405'inci Sokak'taki plastik fabrikasında, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, müdahale etmek istedi ancak hızla yayılınca itfaiyeye haber verildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. Araştırma, devam ederken, alevlerin sardığı fabrika ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
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Selçuklu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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