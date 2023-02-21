Selçuklu ilçesine bağlı Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 405'inci Sokak'taki plastik fabrikasında, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, müdahale etmek istedi ancak hızla yayılınca itfaiyeye haber verildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığını belirledi. Araştırma, devam ederken, alevlerin sardığı fabrika ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Selçuklu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KONYA'DA PLASTİK FABRİKASI, ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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