Konya'da Plastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
29 dakika önce
Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangınKonya'da bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Konya
'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
Konya'da bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 07.00 sıralarında merkez Karatay
İlçesi Tatlıcak
Mahallesi Hasmavi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet Sayım'a ait plastik geri dönüşüm fabrikasından alevlerin yükseldiğini gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangına açık unutulan elektrikli çay ocağının sebep olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:28 Kaynak: DHA
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