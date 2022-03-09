Konya'da polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.
Mehmet Akif Mahallesi Ali Aksu Caddesi'nde, S.Z. idaresindeki polis aracı, H.U'nun kullandığı 21 GG 790 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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