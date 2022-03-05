Beyşehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Beyşehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

05.03.2022 10:25
Beyşehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evin önünden çalınan motosiklet bulundu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evin önünden çalınan motosiklet bulundu.

Hamidiye Mahallesi, 40821 Sokak'taki evin önünde park halinde olan 42 BED 97 plakalı motosiklet, 26 Şubat 2022'de çalındı.

Motosikletin sahibi Murat Uslu, durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonrası motosikleti Dalyan Mahallesi'nde bulundu.

Polis ekiplerince, çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Motosiklet, Hisarcık, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir'de çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi - Son Dakika
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