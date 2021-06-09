Polis ekipleri çocuklarla parkta top oynadı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Daima suçlunun peşinde olan Motorize Polis Ekiplerimiz bu kez kısa bir molada, çocuklarımızla top peşinde" başlığıyla paylaştığı görüntüler, beğeni topladı.

7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi, 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca böyle çark etti