Konya'da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi

25.08.2022 10:18
Konya'da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi

KONYA'da polis ekipleri, kamyonun kasasında 6 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

KONYA'da polis ekipleri, kamyonun kasasında 6 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde, kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyondaki aramada, kasada 1 milyon 750 bin lira değerinde 6 milyon 200 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.


YORUMLAR
500
Ordu'da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu Ordu'da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde uyuşturucu bulundu Yurt dışından getirttiği tozlarla uyuşturucu yapan şüpheliye gözaltı Yurt dışından getirttiği tozlarla uyuşturucu yapan şüpheliye gözaltı Bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı Bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
15:22 Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
14:33 İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı
14:30 İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 16:10:15. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement