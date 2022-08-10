Merdiven altı silah üretimi yapan şüphelilerden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Merdiven altı silah üretimi yapan şüphelilerden 5'i tutuklandı

10.08.2022 11:27

Konya'da polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmaların ardından harekete geçti. Uzun süredir devam eden ruhsatsız silah imal ve satışını yapan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde önceki tarihlerde yakalanan toplam 165 tabancanın imal edildiği adres tespit edilerek imalathane ve ikametlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda adeta cephanelik çıktı. İmalathane ve tespit edilen adreslerde 110 adet tabanca, 4 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 16 bin 694 adet uyuşturucu hap, 653 adet tabanca şarjörü, bin 195 adet tabanca namlusu ve silah yapımında kullanılan yüzlerce malzeme ele geçirilerek el konuldu. Silah ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin 1'i emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 kişi ise çıkartıldıkları mahkeme tarafından 2' si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Merdiven altı silah üretimi yapan şüphelilerden 5'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merdiven altı silah üretimi yapan şüphelilerden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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