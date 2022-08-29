Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

29.08.2022 14:34
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

KONYA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 bin 500 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi, gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

KONYA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 bin 500 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi, gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu sürenleri belirleyerek operasyon düzenledi. Merkez ilçelerinde tespit edilen evlerin yanı sıra şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 14 bin 500 uyuşturucu hap, eroin, esrar ve metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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