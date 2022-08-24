Konya'da evlerden 250 bin liralık hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da evlerden 250 bin liralık hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı

24.08.2022 11:43
Konya'da evlerden 250 bin liralık hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı

Konya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 ayrı evden toplamda 250 bin liralık para ve değerli eşya hırsızlığı yapan 5 kişi yakalandı.

Konya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 ayrı evden toplamda 250 bin liralık para ve değerli eşya hırsızlığı yapan 5 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan hırsızlık şüphelileri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde 3 ayrı evden toplamda 250 bin liralık para ve değerli eşyanın çalınması üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki tüm sokak ve güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları tek tek tespit etti. Merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesinde 12 bin liralık televizyon çalan 2 şahıs, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şahıs ve merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde 200 bin liralık para ve altın çalan 1 şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslardan geri alınan yaklaşık 200 bin lira değerinde para ve altın sahibine teslim edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olan Oktay Y., Ahmet Ö., Mustafa Ö., Furkan B. ve Mehmet A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç eşyası satın aldıkları tespit edilen Halil E. ve Satılmış K. hakkında da işlem başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da evlerden 250 bin liralık hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da evlerden 250 bin liralık hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı - Son Dakika
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