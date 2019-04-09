Konya'da Polis Haftası Etkinlikleri Başladı
51 dakika önce
Konya'da Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları çeşitli programlarla başladı.
Konya
'da Türk Polis
Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları çeşitli programlarla başladı.
Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları ilk olarak Atatürk
Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı. Ardından polis teşkilatı mensupları Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak
'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından görevi başında şehit düşen polis mensuplarının Konya Polis Şehitliğinde bulunan kabirleri ziyaret edildi. Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve emniyet mensuplarının katıldığı programda şehitler için dua edilerek, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Program Kapu Cami'nde şehit polisler adına okutulan mevlitle devam etti. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:33 Kaynak: İHA
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