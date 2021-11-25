Polis "KADES"le kadınların imdadına yetişiyor - Son Dakika

Konya Emniyet Müdürlüğü, akıllı telefon uygulaması "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi" (KADES) üzerinden gelen ihbarların tamamına en kısa sürede müdahale ediyor.

Kentte, kadına şiddetin önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilen uygulama üzerinden bu yıl 5 bin 270 ihbar geldi. Ekipler, ihbarların tamamına müdahale etti.

Uygulamayla, şiddet mağduru kadınlar, acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla acil çağrı merkezine ulaşabiliyor.

Çağrı yapıldığı anda, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleden çocuk şubeye kadar birim fark etmeksizin ihbar konumuna en yakın ekip veya devriye sevk edilerek olaya müdahale ediliyor.

Konum servisi açık değilse ekipler, uygulamayı kullanan kadının daha önceden kaydettiği adrese yönlendiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Mine Özer Yılmaz, AA muhabirine, KADES'in, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulmuş bir resmi uygulama olduğunu söyledi.

Şiddet gören veya görme ihmali olan kadınların konumlarını, tek butonla acil çağrı merkezlerine gönderebildiğini belirten Yılmaz, uygulamanın telefona Google Play Store ve Apple Store'dan indirilebileceğini dile getirdi.

"5 bin 270 ihbarın tamamına müdahale edildi"

Uygulamanın yaygınlaştırılması için şehirdeki halk eğitim merkezlerinde de kadınlara eğitimler verildiğini İfade eden Yılmaz, "KADES uygulaması 2018 yılının Mart ayında kullanılmaya başladı. Bugüne kadar uygulamayı Türkiye genelinde 2 milyon 758 bin 120 kadın telefonuna indirdi ve 242 bin 473 ihbar yapıldı. Bu yıl ilimizde de 5 bin 270 ihbar alındı ve ekiplerimiz bunların tamamına müdahale etti." diye konuştu.

Uygulamayı kullanırken konum servisinin açık olmasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Yılmaz, ekiplerin bu sayede ihbarcının bulunduğu noktaya en hızlı şekilde intikal edebileceğini ifade etti.

"KADES ihbarları, öncelik sırasında ilk başta"

Yılmaz, acil durumlarda müdahale süresinin kısaltılmasını hedefleyen uygulamanın amacına ulaştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"KADES ihbarları, öncelik sırasında ilk baştadır. İlimizde uygulama üzerinden yapılan ihbarlara intikal süresi ise minimum 2 dakikadır. Bunun sebebi yapılan ihbarlara hangi birime bağlı olduğu fark etmeksizin en yakın ekibin yönlendirilmesidir. Sürenin bu kadar kısa olmasında uygulamanın da etkinliği bir hayli fazla. Kadınlar bize, 'O kadar baskı altındayken arayıp size adresimi veremezdim' diyor. Çoğu da adresini bilemeyebiliyor ya da farklı bir konuma götürülmüş olabiliyor. Uygulama sayesinde kadının bulunduğu konum direkt sisteme düşüyor."

Yılmaz, şiddet görme ihtimali bulunan kadının kolaylıkla polise ulaşabileceğini ve ekiplerin en hızlı şekilde müdahale edeceğini bilmesinin güven duygusunu da artırdığını anımsattı.