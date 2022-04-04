Konya'da polis kontrolünde yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da polis kontrolünde yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

04.04.2022 16:10
Konya'da polis kontrolünde yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde hırsızlıktan kaydı olan bir kişi polis kontrolünde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde hırsızlıktan kaydı olan bir kişi polis kontrolünde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kulu Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem yaptıran Ş.E'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri kimlik sorgulaması yaptı.

Yapılan incelemede hırsızlık suçundan arandığı belirlenen Ş.E, gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Hisarcık, Konya, Polis, Kulu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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