Son Dakika Haberleri: Konya'da Polis Memurunun Şehit Olduğu Kaza

Konya'da Polis Memurunun Şehit Olduğu Kaza

7 saat önce

Konya'da bir polis memurunun şehit olduğu trafik kazasında yaralanan şüpheli sürücü, tedavisi sonrasında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Konya'da Polis Memurunun Şehit Olduğu Kaza, System.String[]
Konya'da bir polis memurunun şehit olduğu trafik kazasında yaralanan şüpheli sürücü, tedavisi sonrasında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesinde, 8 Aralık'ta, polis memuru Ali Teke'nin şehit olduğu trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Muhammed Ali Toraman'ın tedavisi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı.

Yaşar Orman (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis aracına, merkez Karatay ilçesinde Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Muhammed Ali Toraman'ın (25) kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarpmış, kazada Teke şehit olmuş, 2'si polis 4 kişi yaralanmıştı.

Şehit polisin cenazesi, aynı gün Musalla Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde toprağa verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:29 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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