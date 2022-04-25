Konya'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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Konya'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor

25.04.2022 18:32

Konya'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada 227 gram eroin ve 83 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Konya'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada 227 gram eroin ve 83 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ve Seydişehir Narkotik Grup Amirliğince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla ortaklaşa çalışma gerçekleştirildi. Seydişehir- Antalya Çevre Yolu uygulama noktasında uygulama yapan ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptıkları aramada, 181 gram eroin, 83 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait mermi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler T.G. ve H.G.B. gözaltına alındı. Ekiplerin diğer bir ihbarı değerlendirerek Antalya'dan gelen bir araçta yaptığı aramada ise 46 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli Ş.T. gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.G.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor
Konya'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor
Konya'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor
Konya'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor

YORUMLAR
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Metamfetamin, Seydişehir, Eroin, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika


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