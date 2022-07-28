Araç hırsızları polisten kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Araç hırsızları polisten kaçamadı

28.07.2022 10:32
Araç hırsızları polisten kaçamadı

Konya'da polisi 3 ayrı otomobili çalarak kayıplara karışan hırsızları yüzlerce kamera görüntülerini izleyerek yakaladı.

Konya'da polisi 3 ayrı otomobili çalarak kayıplara karışan hırsızları yüzlerce kamera görüntülerini izleyerek yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi ve Büyüksinan Mahallesinde 3 otomobilin çalınması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinde yüzlerce kamerayı inceleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları tespit etti. Yapılan çalışmalarda 3 adet suç kaydı olan E.Y. (26), 6 adet suç kaydı olan M.Y. (29) ve 11 adet suç kaydı olan H.Y. (25) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan 3 araçtan 2'si bulunarak sahibine teslim edilirken 1 aracı arama çalışmaları devam ediyor. - KONYA

YORUMLAR
500
Kars'ta hırsız çelik kasayı açarken yakalandı Kars'ta hırsız çelik kasayı açarken yakalandı Erzincan'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Erzincan'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araç hırsızları polisten kaçamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:29 Fenerbahçe taraftarının skandal 'Vladimir Putin' tezahüratı dünyanın gündeminde!
10:24 Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Bir önceki aya göre gerileme var
09:52 Bebeklerini doğmadan kaybetmişlerdi! Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinin bebek beklediği öne sürüldü
09:49 Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye koronavirüs aşısı yapıldı: Bana sadece bir tane verildi
09:40 İnternette şikayet edilen reklamlar için yeni dönem
09:43 AK Partili il başkanı önünde esas duruşa geçen askerler tepki çekti! Valilik soruşturma başlattı
09:25 Ümit Özdağ, "Buraya Türklerin girmesi yasak" dediği gazinonun sahibi Türk çıkınca paylaşımını sildi
09:22 Rus siyasetçiden gündem yaratan harita: Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü
09:13 ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentilerden daha fazla azaldı
09:03 10 yıldır ürettiği sebzeleri ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 10:33:14. #1.11#
SON DAKİKA: Araç hırsızları polisten kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement