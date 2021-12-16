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Konya'da polisi şehit eden şahıs, kimlik başvurusu sırasında yakalandı - Son Dakika

Konya'da polisi şehit eden şahıs, kimlik başvurusu sırasında yakalandı

16.12.2021 15:28
Konya'da polisi şehit eden şahıs, kimlik başvurusu sırasında yakalandı

Konya'da 2018 yılında 279 promil alkollü olarak karıştığı trafik kazasında 1 polis memurunu şehit ettiği ve 2 polis memurunu da yaraladığı için 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, nüfus müdürlüğünde yeni kimlik başvurusu yaptığı sırada yakalandı.

Konya'da 2018 yılında 279 promil alkollü olarak karıştığı trafik kazasında 1 polis memurunu şehit ettiği ve 2 polis memurunu da yaraladığı için 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, nüfus müdürlüğünde yeni kimlik başvurusu yaptığı sırada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık 2018 yılında saat 05.00 sıralarında Yaşar Orman idaresindeki polis aracına, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Muhammed Ali Toraman'ın (28) kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan polis aracı devrildi. Kazada, Olay Yeri Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Teke olay yerinde şehit oldu 2 polis memuru ise yaralandı. Kaza sonrasında 279 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman, bir süre cezaevinde tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Yaklaşık 2 hafta önce sonuçlanan davada Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Kimlik başvurusu yaptığı sırada yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Toraman'ın peşine düştü. Yapılan teknik takip ve çalışmalar neticesinde şahsın Meram Nüfus Müdürlüğünde yeni kimlik başvurusu yapacağı bilgisine ulaşıldı. Nüfus Müdürlüğü önünde beklemeye başlayan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kimlik başvurusu için gelen Muhammet Ali Toraman'ı tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan Toraman emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'da polisi şehit eden şahıs, kimlik başvurusu sırasında yakalandı

Polis Memuru, Otomobil, Konya, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da polisi şehit eden şahıs, kimlik başvurusu sırasında yakalandı - Son Dakika


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