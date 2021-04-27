Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç tarlaya devrildi - Son Dakika

Hüseyin C'ye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.

Sürücü Ali G, alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, görevli memura mukavemet, kırmızı ışık ihlali gibi çeşitli maddelerden işlem yapılarak gözaltına alındı.

Otomobil sürücüsü Ali G. ile arkadaşı Hüseyin C. kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

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