Son dakika haber... Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, çıkmaz sokağa girince yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan plakasız otomobilin sürücüsü, dakikalarca süren kovalamacanın ardından çıkmaz sokağa girince yakalandı.

İlçe merkezinde devriye gezen polis ekipleri, yolda drift yapan plakasız bir otomobili görünce durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan sürücü, ilçe merkezinden çıkıp Isparta yoluna yöneldi.

Zaman zaman ters istikamette ilerleyerek trafik güvenliğini de tehlikeye düşüren sürücü, Bahçelievler Mahallesi'nde çıkmaz bir sokağa girince durmak zorunda kaldı.

Yaya olarak kaçmaya başlayan sürücü ve araçtaki 3 kişi, bir süre sonra Müftü Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan incelemede bir ruhsatsız silah ele geçirdi. Sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.